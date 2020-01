88 år gamle Bill Schafrath døde i syvtiden på morgenen julaften, mens hans kjære ektefelle Nancy (85) døde rundt klokken 11 samme dag.

Bill Schafrath og Nancy var gift i 64 år. De døde med få timers mellomrom julaften. Foto: Familiens handout.

Hånd i hånd sovnet de to stille inn på et seniorsenter i Ohio etter å ha vært gift i 64 år. Det siste av alle disse årene hadde paret bodd sammen på seniorsenteret, skriver avisen Daily Mail.

– De siste par ukene kunne han ikke lenger komme seg opp av senga, så da flyttet vi sengene sammen midt i rommet, forteller niesen Pat Cornelius til avisen Daily Record.

– Så de holdt hverandre bokstavelig talt i hånden den siste uken i deres liv.

Også andre familiemedlemmer gir uttrykk for at båndet mellom de to må ha vært spesielt nært.

– Det er nesten som om de hadde bestemt seg for at om en av dem skulle forlate, så ville den andre også forlate. På ett eller annet vis må dem ha visst, sier nevøen John Moritz.

Det eldre ekteparet fra Wooster i delstaten Ohio fikk aldri noen barn selv, men fordi Bill var ett av 12 søsken fikk paret mange nieser og nevøer, i tillegg til rundt 200 andre familiemedlemmer. Mange av dem var til stede da Bill og Nancy ble stedt til hvile den andre januar, i den katolske kirken paret gikk jevnlig til siden de giftet seg for 64 år siden, skriver Daily Mail.

Ifølge avisen var Bill Schafrath en veteran fra det amerikanske militæret som tjenestegjorde i Koreakrigen i årene 1951 til 1953 som også gjorde karriere innenfor byggebransjen.

Hans kjære Nancy jobbet 35 år i bank og viet mye av fritiden sin til å jobbe for veldedige organisasjoner.

Historien om de to har blitt omtalt i medier i både USA, Storbritannia, Danmark, Vietnam og Tsjekkia.