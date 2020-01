Tidligere samfunnstopp løslatt i Sør-Korea etter at høyesterett omgjorde metoo-dom

Ahn Tae-geun (53) ble i januar i fjor dømt til to års fengsel etter at en kvinnelig kollega anklaget ham for å ha befølt henne gjentatte ganger under en begravelse i 2015. Etter at kvinnen klaget på mannens oppførsel, ble hun forflyttet til en stilling i provinsen.

Saken var med på å styrke metoo-bevegelsen i Sør-Korea. Etter at kvinnen sto fram på TV i et følelsesladd intervju, kom det en strøm med anklager mot mektige menn i sørkoreansk samfunnsliv.

Torsdag ga høyesterett ordre om at saken må behandles på nytt i rettsvesenet på grunn av manglende bevis for at han har gjort seg skyldig i maktmisbruk.

Ahn fikk for øvrig sparken som statsadvokat etter å ha blitt anklaget for korrupsjon i 2017.