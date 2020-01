Oljeprisen ned igjen etter at spenningen la seg i Midtøsten

Prisfallet var en følge av at både USAs president Donald Trump og de iranske lederne dempet retorikken betydelig og syntes innstilt på å unngå en ytterligere opptrapping av spenningen.

Prisen på olje steg til det høyeste nivået på flere måneder etter at Iran gjengjeldte likvideringen av general Qasem Soleimani.

Iran uttalte at de foreløpig var ferdig med sine rakettangrep, og observatører mener at Iran hadde vært nøye med å unngå at amerikanere ble drept. Samtidig sa Trump på en pressekonferanse at Iran så ut til å trappe ned, og at det var en bra ting for alle.

Tidligere tvitret Irans utenriksminister Javad Zarif at Iran ikke er ute etter en opptrapping eller krig.