– Vi ønsker å hindre at Libya blir slagmark for en stedfortrederkrig eller at Libya blir et nytt Syria, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas onsdag.

Maas ga sin uttalelse til journalister i Brussel etter at han hadde møtt EUs utenrikssjef Josep Borrell, EU-president Charles Michel og Libyas statsminister Fayez al-Sarraj. Borrell advarte etter møtet om at Libya nærmer seg et vannskille.

Borrell og Maas' advarsler kom etter at militsleder Khalifa Haftars mektige LNA-styrke tok kontroll over den libyske havnebyen Sirte. Haftars mål er å erobre hovedstaden Tripoli og avsette den internasjonalt anerkjente regjeringen som ledes av Sarraj.

Haftar, som i varierende grad støttes av Russland, Egypt, Jordan, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, USA og Frankrike, har fra før kontroll over den østlige delen av Libya. LNA-militsen har angivelig mellom 600 og 800 russiske leiesoldater i sine rekker.

Fakta om Libya: * Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. * En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet og innledet i april 2019 en offensiv for å gripe makten i Tripoli. * Tyrkia har sendt soldater for å støtte Sarrajs internasjonalt anerkjente regjering, som også får støtte fra Qatar og Italia. * Haftar støttes av Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater og Jordan, og LNA-militsen har også mellom 600 og 800 russiske leiesoldater i sine rekker. * President Donald Trump har hyllet «Haftars betydelige rolle i kampen mot terrorisme og for å sikre Libyas oljeressurser», og opprørsgeneralen har også fått en viss grad av støtte fra Frankrike.

Tyrkia

Sarrajs FN-godkjente regjering har støtte fra Tyrkia, Italia og Qatar. Tyrkia har sendt militærstøtte for å hjelpe Sarraj mot Haftar.

Tirsdag kritiserte EU Tyrkia for innblanding i konflikten i Libya. Til helgen skal Michel til Tyrkia for å møte president Recep Tayyip Erdogan. Italias statsminister Giuseppe Conte har møtt opprørsgeneral Haftar i Roma. Borrell skal møte Haftar og andre libyske ledere senere.

Tyrkiske myndigheter har opplyst at bidraget fra Ankara består av 35 soldater som bistår Tripoli-regjeringen med trening og koordinering, og har understreket at tyrkerne ikke skal delta i kamphandlinger.

Våpenhvile

Samtidig som EUs diplomati pågikk onsdag, tok Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Erdogan til orde for våpenhvile i Libya. En våpenhvile må tre i kraft fra midnatt natt til søndag, het det i en kunngjøring.

Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tar til orde for våpenhvile i Libya. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

– En militær løsning på den pågående konflikten i Libya vil bare føre til ytterligere lidelse og enda større splittelse blant libyerne. Å sikre en umiddelbar våpenhvile er fremste prioritet for å kunne starte opp en inkluderende libysk prosess under oppsyn av FN, sa de to presidentene i en felles uttalelse.

Berlin-konferanse

En planlagt FN-støttet konferanse i Berlin vil trolig finne sted i løpet av de nærmeste ukene, opplyste Maas onsdag.

Tidligere på dagen deltok Maas i et hastemøte om Libya med utenriksministrene fra Frankrike, Storbritannia og Italia. På møtet, der også Sarraj deltok, hadde den libyske statsministeren gitt sin fulle støtte til Berlin-konferansen, sa Maas.

EU har lovet å trappe opp innsatsen for å få i stand en fredelig og politisk løsning i Libya, het det i en uttalelse etter onsdagens møte. EU håper at Berlin-konferansen kan munne ut i en løsning.

IS- og migrantfrykt

EU er opptatt av å hindre at konflikten i Libya kommer ut av kontroll, av frykt for at terrorgrupper som IS kan utnytte ustabiliteten i landet til å utføre angrep. EU er også bekymret over at uroen kan føre til at flere migranter forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten i landet.

Haftars LNA-milits, som har sin base i havnebyen Benghazi, innledet i april i fjor en storstilt offensiv for å innta hovedstaden Tripoli. Over 1.000 mennesker er drept og minst 100.000 er drevet på flukt under offensiven.

