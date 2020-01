Australia forbereder seg på kraftigere branner

De allerede brannrammede delstatene Victoria, New South Wales og South Australia står alle overfor det som trolig blir en svært krevende fredag.

Myndighetene i Victoria forlenget torsdag katastrofetilstanden som er erklært i den østlige delen av delstaten, med to døgn. Årsaken er at myndighetene venter «betydelig» utvikling i brannene, og folk som bor i disse områdene, er bedt om å evakuere.

Et satellittfoto viser massive ødeleggelser på Australias østkyst, like sør for Sydney. Foto: AP

Katastrofetilstanden gir både delstatsmyndigheter og redningsarbeidere utvidede fullmakter til å mobilisere personell og evakuere personer. I tillegg til vind og temperaturer på rundt 40 grader er det varslet fare for lyn, noe som kan antenne nye branner.

– Vi vil de neste 12, 24 og 36 timene stå overfor en veldig farlig og dynamisk situasjon, sier leder for beredskapen i Victoria, Andrew Crisp.

Aktuelt: Røyken fra brannene i Australia synlig i Sør-Amerika

Frykter «megabrann»

I Victoria er det torsdag 40 branner som dekker store deler av den østlige delen av delstaten. Delstatsminister Daniel Andrews sa torsdag at han venter en «betydelig økning» hva gjelder brannene de neste 48 timene.

Flere evakueringssentre er satt opp, blant annet utenfor Melbourne, hovedstaden i Victoria.

Myndighetene frykter samtidig at en stor brann nord i Victoria kan slå seg sammen med en annen brann i nabodelstaten New South Wales og lede til en «megabrann».

Aktuelt: Australia skal skyte 10.000 dromedarer – de drikker for mye vann

Helikopter styrtet

Også i den til nå hardest rammede delstaten New South Wales forbereder myndighetene seg på det som ventes å bli en krevende fredag. Blant annet evakueres flere byer.

Delstatsmyndighetene opplyser torsdag at rundt 1.900 hjem er blitt ødelagt i branner i New South Wales denne brannsesongen.

Myndighetene opplyser torsdag også at et helikopter styrtet da det slapp vann på en brann i den sørøstre delen av delstaten, men at piloten overlevde uten alvorlige skader.

Aktuelt: Filmstjerne donerer 6 millioner til skogsbrannene i Australia

Går fra dør til dør

Myndighetene evakuerte torsdag også byen Parndana på Kangaroo Island i delstaten South Australia, som grenser til New South Wales og Victoria.

Minst 26 personer har mistet livet i de katastrofale brannene i Australia, og faren er ikke over, minner Victorias beredskapsminister Lisa Neville om. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Også rundt Vivonne Bay på sørkysten av øya ble folk evakuert. Der gikk politi og brannvesen fra dør til dør og oppfordret innbyggerne til å dra til havnebyen Kingscote eller tettstedet Penneshaw.

To personer omkom forrige uke i brannene på Kangaroo Island. Det antas at rundt 25.000 koalabjørner er døde i brannene på øya, som er et populært reisemål for turister.

Aktuelt: Svak krone og klima bekymrer feriesultne nordmenn lite

500 millioner dyr

Minst 26 mennesker har omkommet i brannene i Australia, og mange tusen hjem er ødelagt.

Mer enn 10 millioner hektar har blitt flammenes rov, og over 800 millioner dyr er rammet. Om lag 500 millioner dyr, flere av dem utrydningstruede arter, har mistet livet i brannene, ifølge anslag fra organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utrydningstruede dyrearter.

Innsikt: Dette er den offisielle avskogingen i Brasil i 2019

Video: Forsøker å redde koalabestanden: Lewis ble katastrofens ansikt: