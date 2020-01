Avstemning i Kongressen om Trumps myndighet til å gå til krig

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har berammet avstemningen om å begrense presidentens makt til å gå til krig til torsdag.

Som begrunnelse for forslaget sier hun at likvideringen av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani var provoserende og uforholdsmessig.

Forslaget vil med stor sikkerhet bli vedtatt i Huset, der demokratene har flertall.

Men et lignende forslag, framsatt av den demokratiske senatoren Tim Kaine, har små muligheter til å bli vedtatt i Senatet, selv om iallfall én republikansk senator, Mike Lee, har varslet at han vil stemme for det.

– Lite tilfredsstillende brifing

Beslutningen om å legge forslaget fram for avstemning ble tatt umiddelbart etter at Det hvite hus onsdag ga utvalgte medlemmer av Kongressen en brifing om likvideringen av Soleimani.

Demokratene og republikaneren Lee kritiserte brifingen for ikke å bidra med en klar begrunnelse for likvideringen, mens andre republikanere var fornøyd med opplysningene de fikk.

USAs president har utstrakt myndighet til å gå til krig, selv om loven sier han skal rådføre seg med Kongressen på forhånd og få Kongressens godkjenning om krigshandlingene varer i mer enn 60 dager.

Angrepet på den iranske generalen var imidlertid et nytt eksempel på at Trump bryter med regler og sedvaner i Washington. Han unnlot å rådføre seg med eller informere Kongressen før angrepet, og oversendte heller etterpå en hemmeligstemplet forklaring.

Kritiske demokrater

De fleste republikanere har gitt Trump full støtte, men demokratene er langt fra overbevist om at det forelå noen umiddelbar trussel som kunne rettferdiggjøre angrepet.

Trass i Irans rasende løfter om blodig gjengjeldelse har likvideringen av Soleimani foreløpig ikke ført til alvorlige hevnangrep fra Irans side, bortsett fra rakettangrep på amerikanske baser og den grønne sonen i Bagdad som ikke har ført til skader på personer.

Trump selv uttalte seg mer forsiktig i en tale onsdag der han forsvarte angrepet, enn i Twitter-meldingene sine den siste tiden.