FN positiv til Iran-nedtrapping

– Vi ønsker velkommen ethvert tegn på at ledere tar et skritt tilbake fra omfattende konfrontasjon og gjør det de kan for å unngå ytterligere eskalering, sa FNs talsperson Stephane Dujarric etter Trumps tale onsdag ettermiddag.

I talen varslet Trump flere økonomiske sanksjoner mot Iran, men tonet ned den tidligere krigsretorikken og sa at USA står klar til å forhandle med regimet i Teheran.