Trump vil be Nato om øke innsatsen i Midtøsten

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

– USA står klar til å omfavne fred med alle

Trump sa at han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten. Presidenten sa at USA umiddelbart innfører flere økonomiske sanksjoner mot det iranske regimet.

– De vil bli stående inntil Iran endrer sin oppførsel, sa Trump.

Trump kom samtidig med et forsonende budskap til regimet i Teheran.

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det, sa Trump.

Forsker: Iran er i ferd med å oppnå sitt mål

Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter at 22 iranske missiler natt til onsdag slo ned i to amerikanske militærbaser i Irak.

Blant de rundt 1.500 soldatene som befinner seg på den ene basen som ble angrepet, Ain al-Asad i Anbar-provinsen, er det også rundt 70 norske. De var advart og slapp uskadd fra det.

– Det var et presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget. Det var evakuert på forhånd og advart om, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Lysbakken: – Faren for krig er stor, og vår største allierte eskalerer konflikten

Frykter farlig utvikling

Iraks president Barham Saleh fordømmer det iranske rakettangrepet mot militærbaser tilhørende den USA-ledede koalisjonen i Irak.

Saleh sier han frykter en farlig utvikling i regionen.

– Vi fordømmer det iranske rakettangrepet som traff militære installasjoner på irakisk territorium og gjentar vår avvisning av de gjentatte bruddene på Iraks

General Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad. Foto: AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

suverenitet, og at Irak gjøres om til en slagmark for krigførende parter, sier han i en uttalelse.

Khamenei etter angrepet: – Vi slo USA i ansiktet

– Europa ville vært i fare

Irans president Hassan Rouhani advarer USA mot å gjengjelde rakettangrepet og lover å få amerikanske styrker ut av Irak.

– Dersom USA utfører flere angrep og forbrytelser, vil vi svare med enda kraftigere angrep, sier Rouhani i en uttalelse.

– Vårt endelige svar på likvidasjonen av ham vil være å sparke alle de amerikanske styrkene ut av regionen, skriver Rouhani på Twitter.

Rouhani hyller Soleimani og skriver at han blant annet kjempet mot IS og al-Qaida.

– Hadde det ikke vært for hans krig mot terror, ville europeiske byer vært i større fare, skriver han.

