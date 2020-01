Iran: Boeing får ikke tilgang til flyets ferdskriver og taleregistrator

De to boksene, ferdskriveren og taleregistratoren, er viktige for å finne årsaken til at flyet styrtet.

– Vi vil ikke gi de svarte boksene til produsenten og amerikanerne, sier leder for luftfartsmyndighetene, Ali Abedzadeh.

Han sier også at det er uklart hvilket land de svarte boksene kommer til å bli sendt til for å bli undersøkt, og legger til at det er landet der flystyrten skjedde, som i henhold til internasjonale regler har rett til å stå for etterforskningen

– Denne ulykken vil bli etterforsket av Irans luftfartsmyndigheter, men ukrainerne kan også være til stede under etterforskningen, sier han.

– USA ber om fullt samarbeid i enhver etterforskning for å finne årsaken til at flyet styrtet, sa utenriksminister Mike Pompeo onsdag ettermiddag.

– USA vil følge denne hendelsen tett og står klart til å tilby Ukraina all mulig bistand, sa Pompeo.

Tidligere onsdag ble det meldt at både ferdskriveren og taleregistratoren fra Boeing 737-flyet var funnet på stedet der flyet styrtet i Iran.

176 mennesker omkom da passasjerflyet styrtet kort tid etter avgang fra Teheran. Det var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev.

Bakgrunn: 176 mistet livet da ukrainsk Boeing-fly styrtet i Iran