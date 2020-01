Etter at verden hadde holdt pusten i fem dager, gjengjeldte Iran natt til onsdag USAs drap på generalen Qasem Soleimani med å skyte et 20-tall missiler mot to av basene til den USA-ledede militærkoalisjonen i Irak.

Men rakettene var lite treffsikre og gjorde liten skade, påpeker oberstløytnant Heier, som mener Iran hadde to mål med aksjonen:

– Missilene er en måte å kommunisere på, overfor to ulike målgrupper: Overfor sin egen befolkning svarer Iran på den amerikanske ydmykelsen. De setter hardt mot hardt og viser at de ikke vil la seg herse med av USA.

– Svakt angrep

– Overfor USA kommuniserer de at dette er en proporsjonal gjengjeldelse og signaliserer at de ikke vil eskalere mye mer. Men i realiteten er ikke dette proporsjonalt i det hele tatt, sier Heier, som leser angrepet som et tegn på at Iran ikke ønsker å utløse en amerikansk motreaksjon.

– Det var et svakt angrep, noe som gjør det vanskelig for USA å gjengjelde. Iran ønsker ikke å ødelegge det store handlingsrommet de har fått etter USAs likvidering av Soleimani, sier han og peker på det faktum at Iran er militært underlegne USA.

– Alvorlig feilvurdering

I likhet med andre analytikere omtaler Heier likvideringen av Soleimani som en «gavepakke til Iran».

– USA har skutt seg selv i foten ved ikke å forstå konsekvensene av å likvidere en så viktig iransk leder. Det var en alvorlig feilvurdering. Dette kan nok tyde på at det er manglende kompetanse i den amerikanske administrasjonen, sier Heier, som mener USA nå er satt på sidelinjen i alle politiske prosesser i Midtøsten.

For Iran er nemlig målet først og fremst å få USA ut av Midtøsten, sier han.

– Måten de kan gjøre dette på, er å overtale regjeringen i Irak til å kaste de amerikanske styrkene ut av landet. De er veldig nær dette målet nå, sier han.

Vil kaste ut koalisjonen

Iraks nasjonalforsamling fattet søndag et vedtak om å kaste ut den USA-ledede koalisjonen som er i Irak for å bekjempe IS. Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) framholdt tirsdag at vedtaket foreløpig ikke er bindende.

Dersom den irakiske regjeringen støtter beslutningen om trekke tilbake invitasjonen, vil ikke koalisjonen lenger ha folkerettslig legitimitet og må trekke seg ut, påpeker Heier.

Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi uttalte tirsdag at USA ikke har noe alternativ, men må trekke sine soldater ut av Irak.

Dette kan føre til et militært vakuum i Irak, som raskt kan bli fylt av iranske militser, samt russiske og kanskje kinesiske styrker, tror Heier. I tillegg kan det tenkes at IS vil kunne komme tilbake.

Bekymring i Israel og Saudi-Arabia

Et slikt scenario vil skape store bekymringer i Israel og Saudi-Arabia, som begge frykter en større iransk dominans i Irak, påpeker Heier.

– Israels frykt er en sjiamuslimsk korridor fra Teheran gjennom Bagdad og vestover til Damaskus. Derfra er veien kort til Hizbollah i Libanon. Dermed kan Iran få plassert styrker nær grensen til erkefienden Israel, sier han.

