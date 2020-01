Khamenei: – Vi slo USA i ansiktet

Rakettangrepene natt til onsdag var rettet mot to militærbaser hvor det befinner seg et stort antall amerikanske soldater.

– Vi slo dem i ansiktet, sa Irans øverste leder Ali Khamenei i en TV-sendt tale onsdag.

Under talen hyllet han den avdøde generalen Qasem Soleimani som «modig». Om likvideringen av generalen, sa Khamenei:

– En revolusjon er vakt til live.

Han advarte samtidig USA mot å svare på angrepet.

– Hvis du slår, blir du slått tilbake, sa Khamenei.

70 norske soldater



På basene som ble truffet onsdag er det styrker fra en lang rekke andre land, og i militærleiren Ain al-Asad er rundt 70 norske soldater stasjonert. Ingen av dem ble såret, ifølge Forsvaret.

Foreløpig er det uklart om noen ble drept i angrepene. Iranske medier hevder at 80 amerikanere ble drept, men dette er ikke bekreftet av andre kilder. Amerikanske og irakiske kilder sier det foreløpig ikke er kommet meldinger om døde.

Irakiske myndigheter bekrefter i en uttalelse at de ble varslet om det irakiske angrepet kort tid før det skjedde.



176 omkom i flyulykke

Få timer etter rakettangrepene styrtet et ukrainsk passasjerfly i Iran. 176 mennesker mistet livet i hendelsen, som ukrainske myndigheter beskriver som en ulykke.

Blant de omkomne skal det være 82 iranere, 63 canadiere og ti svensker, i tillegg til ofre fra flere andre land. Utenriksdepartementet i Oslo opplyser at det trolig ikke var nordmenn på flyet.

Tidspunktet da ulykken skjedde, førte til spekulasjoner om at flyet kunne være utsatt for et angrep. Men det er ikke kommet konkrete opplysninger som peker i den retningen.

Etter de iranske rakettangrepene mot basene i Irak skrev USAs president Donald Trump på Twitter at «alt går bra».

– Vurdering av skadde og ødeleggelser foregår nå. Så langt har det gått bra! skrev presidenten.

Han varslet at han vil uttale seg om situasjonen onsdag morgen amerikansk tid.

– Ønsker ikke krig

Iran beskriver rakettangrepene som gjengjeldelse etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak.

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot enhver aggresjon, skrev Irans utenriksminister Javad Zarif på Twitter etter angrepene.

Han skrev også at Iran har «gjennomført og fullført» proporsjonale handlinger i selvforsvar, i tråd med artikkel 51 i FN-charteret.

Uttalelsene fra Trump og Zarif kan tolkes som at begge parter forsøker å unngå ytterligere opptrapping. Avisa New York Times viser til amerikanske kilder som sier Trump ønsker å finne en måte å roe ned situasjonen på.

Etter angrepene holdt imidlertid Trump et møte med forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Mark Milley hvor mulige alternativer for gjengjeldelse skal ha blitt diskutert.

Samtidig hevder en ikke navngitt general i den iranske Revolusjonsgarden at rakettangrepene bare er et første skritt, ifølge iransk TV.

Solberg: – Varslet på forhånd

Statsminister Erna Solberg (H) beskriver de iranske rakettangrepene som en opptrapping – og som gjengjeldelse.

– Dette viser at det er en opptrapping, og det viser at det er gjengjeldelse. Vårt hovedbudskap er at det er viktig å finne veier til å deeskalere denne konflikten. Vi vil ikke være tjent med at det nå blusser opp en krig, sier Solberg til NTB.

Statsministeren sier også at angrepet mot militærbasen Ain al-Asad var varslet på forhånd.

– Dette var et angrep som var forhåndsvarslet på en måte som gjorde at alt var klart med evakuering, sier Solberg.

Ifølge statsministeren var det snakk om et «presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget».

Soldater fra mange land

De norske soldatene på Ain al-Asad er ved godt mot, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Situasjonen viser hvor godt den norske styrken er trent. Vi samarbeider godt med våre partnere i koalisjonen, sier major Elisabeth Eikeland til NTB.

På militærbasen var det soldater fra rundt 20 land. Blant disse er det et betydelig antall dansker og svensker, men heller ingen av dem ble drept.

Den andre militærleiren som ble angrepet, ligger i Arbil i kurdisk Nord-Irak.

Etter USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani gjorde Iraks nasjonalforsamling et vedtak om at de USA-lede styrkene bør forlate landet.

I Norge krever SV og Rødt at de norske soldatene i Irak hentes hjem. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har tidligere signalisert at soldatene kan trekkes ut hvis de ikke lenger er ønsket av Irak eller situasjonen i området trappes opp.

