Irans utenriksminister kaller angrepet selvforsvar

På Twitter skriver ministeren at angrepene ble gjort i selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, som omhandler retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar mot væpnede angrep.

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot enhver aggresjon, skriver Zarif.

Natt til onsdag lokal tid var det nok et angrep mot amerikanske soldater på irakisk jord. Minst to irakiske baser med amerikanske soldater ble angrepet kun timer før den iranske generalen Qasem Soleimani ble stedt til hvile. Det er ikke bekreftet noen omkomne.

Ifølge en iransk statlig TV-kanal avfyrte Teheran et titalls raketter mot flybasen Ain al-Assad, som hevn etter at USA likviderte Soleimani i et droneangrep fredag.

– Denne morgenen har modige krigere fra Irans Revolusjonsgarde gjennomført en vellykket operasjon kalt «Operasjon Martyr Soleimani» ved å avfyre et titalls raketter mot basen til terrorister og invaderende amerikanske styrker, meldte det iranske nyhetsbyrået ISNA ifølge ABC.