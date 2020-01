Trump etter angrepet: – Alt står bra tid

– Alt står bra til. Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skade foregår nå. Så langt, så bra, skriver Trump.

Det er foreløpig ikke bekreftet noen omkomne i det Iransk TV kaller et hevnangrep etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

– Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i hele verden, uten tvil, tilføyer presidenten.

Han skriver at han vil komme med en uttalelse onsdag lokal tid.