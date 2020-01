FAA stanser sivile flyginger over deler av Midtøsten

Forbudet kommet etter at Iran utførte rakettangrep mot en base med amerikanske styrker i Irak natt til onsdag.

– FAA fortsetter å følge nøye med på hendelsene i Midtøsten. Vi fortsetter å koordinere med våre nasjonale sikkerhetspartnere og deler informasjon med amerikanske flyselskaper og utenlandske luftfartsmyndigheter, melder FAA på Twitter.

Flyovervåkningstjenesten Flightradar 24 skriver at forbudene i liten grad vil påvirke amerikanske transportører, men at virkningen kan bli betydelig om andre land sender ut lignende NOTAM-varsler for deres flyselskaper, og ikke minst om flyselskaper velger å fly utenom Iran og Irak uavhengig av et forbud.

NOTAM står for Notices to airmen.

Både Iran og Pentagon bekrefter at det natt til onsdag lokal tid ble avfyrt et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

Iransk statlig TV kaller det hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.