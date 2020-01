Forsvaret: Ingen norske soldater skal være skadd etter rakettangrep mot base i Irak

Det bekrefter Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, til NTB.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at ingen norske soldater er kommet til skade under angrepene, sier Stordal.

I alt er det om lag 70 norske soldater på basen som er under angrep. De er der på invitasjon fra irakiske myndigheter for å lære opp landets egne styrker til å bekjempe IS.

Stordal sier det har vært et forhøyet sikkerhetsnivå ved basen etter at det først var voldsomme demonstrasjoner mot den amerikanske ambassaden i Bagdad i julen. Etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani fredag, har beredskapen vært på topp.

Basen ble utsatt for et lignende angrep i desember. Da kom de norske soldatene seg fra hendelsen.