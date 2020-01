Mahdi: USA må trekke seg ut fra Irak

– Det finnes ingen annen utvei, ellers kommer vi til å bli kastet inn i en konfrontasjon, sa Mahdi i en fjernsynssendt tale tirsdag etter det ukentlige regjeringsmøtet i Bagdad.

– Den historiske beslutningen er nødvendig, ellers kommer vi ikke til å bli tatt på alvor, sa Mahdi.

USA har siden 2014 hatt soldater i Irak, på invitasjon fra Iraks regjering, for å bekjempe IS. Men nå som IS er nærmest nedkjempet, har USAs tilstedeværelse utviklet seg til å bli en amerikansk-iransk stedfortrederkrig, uttalte Mahdi tirsdag.

– Vi må diskutere hvordan vi best kan tilrettelegge for uttrekkingen, sa Mahdi.

Mahdi gikk av i november som følge av omfattende demonstrasjoner i Irak, men han innehar fortsatt statsministervervet fordi det ikke er funnet noen etterfølger.

– Irak har gjort sin del i jobben med å bekjempe IS, og enhver skade som Irak blir påført, vil bli skadelig også for alle land i regionen og hele verden, sa Mahdi tirsdag.

Nasjonalforsamlingen i Irak vedtok søndag at den USA-ledede koalisjonens styrker må forlate landet. USA har rundt 5.200 soldater i Irak. Norge har rundt 70 soldater i Irak, der det norske bidraget inngår i koalisjonen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stilte tidligere tirsdag spørsmål ved om vedtaket i den irakiske nasjonalforsamlingen er bindende, og hun sa til NTB at Norge avventer nærmere tilbakemelding fra irakiske myndigheter.