Indisk domstol: Voldtektsforbrytere skal henges 22. januar

Asha Devi, moren til 23-åringen som ble gjengvoldtatt på en buss i New Delhi i 2012, snakker med mediene i det hun forlater et rettslokale i den indiske hovedstaden tirsdag. De fire som er dømt til døden for voldtekten, skal henges 22. januar, kunngjorde en dommer. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix