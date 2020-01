Torsdag 2. januar kom Robert Thomas (93) inn gjennom dørene på resepsjonsområdet tilhørende leilighetskomplekset Visa Del Valle i Las Vegas. Pensjonisten hadde sett seg grundig lei av vannskader og lekkasjer som hadde oppstått i leiligheten hans, og nå var begeret fullt.

Mandag offentliggjorde assisterende sheriff Brett Zimmerman ved Las Vegas Metropolitan Police en overvåkingsvideo som viser hendelsesforløpet. Se video øverst i saken.

I videoen, som er uten lyd, kan man se Thomas komme i kontakt med to ansatte da han rolig trekker frem en pistol fra jakkelomma. Etter at den mannlige ansatte har satt seg i en stol fremfor Thomas, løsner han skudd ut i rommet.

Mens kollegaen er tatt som gissel, klarer en kvinnelig ansatt å overtale Thomas til å la henne forlate bygget. Deretter begynner de to mennene å snakke sammen. Plutselig skyter Thomas mannen i låret. Mannen faller ned fra stolen og synker sammen på gulvet i smerter. Thomas stiller seg rolig over offeret, venter litt, sikter og setter så et nytt skudd i det andre låret på mannen.

Like etter kommer en sikkerhetsvakt som skyter inn gjennom glassdøra. Thomas legger pistolen ned på bordet før vakten drar ham ut med et kraftig rykk og legger pensjonisten i bakken.

Offeret ble behandlet for skuddskader på et lokalt sykehus, og kom ifølge Zimmerman fra det uten livstruende skader.

Dagen etter skytingen fant sted, ble 93-åringen fremstilt for retten i Las Vegas. Thomas ble anklaget for drapsforsøk, skyting med pistol inne i en bygning, bæring av et skjult våpen, frihetsberøvelse og innbrudd med et livsfarlig våpen.

Hans forsvarer hevder hendelsen kan ha inntruffet som følge av mental sinnslidelse. Under høringen fortalte Thomas retten at det var 2-3 år siden han sist hadde vært til undersøkelse hos lege.

Underveis forklarte han at han ikke ønsket å drepe offeret, men at målet var å sette en støkk i ham.