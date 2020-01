Kraftig jordskjelv på Puerto Rico

En 73 år gammel mann omkom da en vegg raste ned over ham, og åtte andre er meldt skadd i skjelvet som hadde sitt senter under havbunnen rett sør for det amerikanske territoriet natt til tirsdag lokal tid.

Det er meldt om jordras og betydelige skader på bygninger i noen områder. Et viktig kraftverk ble rammet, noe som førte til omfattende strømbrudd.

Ordføreren i feriebyen Guayanilla forteller at en kirke har rast sammen, ifølge en lokal radiostasjon.

Skjelvet ble etterfulgt av flere kraftige etterskjelv og skapte stor frykt blant innbyggere og turister i Guayanilla.

Mandag ble fem boliger på øya ødelagt i et mindre jordskjelv med styrke 5,8.

Den karibiske øya Puerto Rico ble amerikansk koloni i 1898, men innbyggerne der har ikke stemmerett i amerikanske valg.