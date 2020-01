Tyskland trekker soldater ut av Irak

Om lag 30 tyske soldater vil bli flyttet til nabolandene Jordan og Kuwait, opplyste forsvarsdepartementet i Berlin tirsdag. Tilbaketrekkingen vil begynne i løpet av kort tid.

Regimet i Iran har varslet hevn etter at USA drepte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak. Samtidig har Iraks nasjonalforsamling gjort et vedtak om at USA-ledede styrker bør kastes ut av landet.

De tyske soldatene som nå skal trekkes ut, befinner seg i Iraks hovedstad Bagdad og en militærbase i distriktet Taji.

Til sammen er det i dag rundt 120 tyske soldater i Irak. Norge har om lag 70 soldater i landet som del av operasjonen Inherent Resolve.