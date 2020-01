Natos hastemøte skal vurdere Irak-oppdrag

– Nato er klar til å gjenoppta aktiviteten i Irak når situasjonen i landet tilsier det, sier Jens Stoltenberg. Han tar til orde for å dempe spenningsnivået.

– Vi suspenderer aktivitetene nå på grunn av sikkerhetssituasjonen på bakken i Irak, men er klar til å gjenoppta dem når situasjonen tilsier det, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter et hastemøte i alliansen mandag ettermiddag.

Full støtte til Natos kamp mot IS i Irak

På møtet ga medlemslandene sin fulle støtte til Natos kamp mot IS i Irak. Men sikkerheten for Natos styrker er overordnet, slår Stoltenberg fast.

Generalsekretær Jens Stoltenberg kalte inn lederne for medlemslandenes delegasjoner til et møte mandag klokken 15. Der diskuterte de situasjonen i Irak, sier en tjenestemann i alliansen.

Møtet kommer etter at USA drepte en iransk general i et droneangrep ved flyplassen utenfor Iraks hovedstad Bagdad fredag. Nato har rundt 500 soldater i Irak, der de driver opplæring av landets militære styrker som kjemper mot ekstremistgruppen IS.

– Vi må se hva de vil foreta seg nå

– Det store spørsmålet er fremtiden til Nato-oppdraget etter at Iraks nasjonalforsamling i helgen stemte for å kaste ut den USA-ledede koalisjonen og utenlandske styrker. Vi må se hva de vil foreta seg nå, sier en Nato-diplomat til AFP.

Lørdag sa en talsmann for alliansen at oppdraget i Irak fortsetter, men at «treningsaktiviteten for tiden er satt på vent».

Det er varslet at Stoltenberg ville komme med en uttalelse til mediene etter møtet i Brussel mandag ettermiddag.