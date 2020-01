Soleimanis etterfølger lover hevn over USA

– Gud den allmektige har lovet å få sin hevn, og Gud er den viktigste hevneren. Det vil med sikkerhet bli iverksatt handlinger, sa Qaani i et intervju med iransk TV mandag.

Han lover å følge i Soleimanis fotspor.

– Vi lover å fortsette nedover martyr Soleimanis vei, like fast som før og med Guds hjelp. Og til gjengjeld for hans martyrdød planlegger vi å bli kvitt Amerika fra regionen, sier han.

Qaani er brigadegeneral og har vært en nær medarbeider av Soleimani og nestkommanderende i Quds-styrken siden 2006.

62-åringen ble født i Khorasan-provinsen nord i Iran i 1957 og sluttet seg til Revolusjonsgarden som 25-åring.

Ustabil situasjon

Trusselen kommer som et tilsvar på USAs likvidering av Qasem Soleimani, som har vakt sterke reaksjoner. Søndag ba Iraks nasjonalforsamling regjeringen om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen mot IS ut av landet.

Samtidig varslet Iran at de vil se bort fra flere deler av den internasjonale atomavtalen, som USA trakk seg ut av i 2018.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle en atombombe. Iran har hele tiden insistert på at atomprogrammet er fredelig og at de ikke ønsker kjernevåpen.

Men fra nå av vil landet ikke la seg binde av atomavtalens begrensninger på antall sentrifuger for anriking av uran og av grensene avtalen setter for anrikingsgraden som tillates.

Trump advarte

Trump har gjentatte ganger advart Iran mot å gjengjelde likvideringen av Soleimani.

Søndag skrev han på Twitter at USA vil slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, om Iran angriper amerikanske personer eller mål.

Dagen før uttalte han at USA har valgt ut 52 mulige iranske mål, om iranerne skulle gjengjelde likvideringen av Soleiman. Blant målene er flere steder av stor kulturell betydning.

Da Trump ble advart om at angrep mot kulturelle mål kan utgjøre en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten, gjentok han trusselen.

– De har lov å drepe vårt folk. De har lov å torturere og kveste vårt folk. De har lov til å bruke bomber langs veikanten og sprenge vårt folk. Og vi har ikke lov å røre deres kulturelle steder? Det fungerer ikke slik, sa Trump til pressen søndag.

Irans svar på likvideringen av Soleimani vil være å angripe militære mål, fastslo den militære rådgiveren til landets øverste leder Ali Khamenei søndag.