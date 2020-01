Frankrikes finansminister spår økonomisk vekst

Le Maire kommer med spådommen i et intervju med Le Journal du Dimanche.

Ifølge Le Maire er de økonomiske utsiktene gode til tross for internasjonal spenning og faren for at den langvarige jernbanestreiken i Frankrike skal påvirke landets økonomi.

Jernbaneansatte og andre yrkesgrupper i Frankrike har lagt ned arbeidet i protest mot regjeringens planer om pensjonsreform.