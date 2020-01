Flere drept i angrep nord i Mosambik

Angrepet skjedde fredag i Macomia-distriktet i Cabo Delgado-provinsen, opplyser landsbybeboere og en politikilde lørdag.

Mellom fire og ti personer ble drept da en minibuss med rundt 20 personer ble satt i brann, ifølge landsbybeboere.

En landsbyboer forteller at to barn brant inne i minibussen, og at angriperne halshogget en mann. Minibussen var på vei til provinshovedstaden Pemba.

Militante islamister har gjennomført en rekke angrep og terroraksjoner de siste to årene i Cabo Delgado-provinsen.