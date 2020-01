Rakettangrep mot Bagdad

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men ifølge sikkerhetskildene skal ingen personer ha blitt drept eller såret.

To raketter slo lørdag kveld ned i den strengt bevoktede Grønne sonen i Bagdad, som blant annet huser regjeringsbygg og utenlandske ambassader, deriblant den amerikanske ambassaden.

Samtidig ble det meldt at to raketter også hadde truffet den irakiske flybasen al-Balad, der amerikanske soldater er stasjonert. Heller ikke her er det kommet meldinger om drepte eller sårede.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det snakk om katusja-raketter.

Situasjonen i regionen er svært spent etter at USA natt til fredag likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

Iran har sverget å hevne angrepet.

