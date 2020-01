Lavrov: Drapet på Soleimani bryter med folkeretten

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at Lavrov fredag hadde en telefonsamtale med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif der han uttrykte sine kondolanser, skriver Reuters lørdag.

De to drøftet situasjonen som har oppstått, og begge to understreket at drapet på Soleimani er et grovt brudd på folkeretten, heter det videre i uttalelsen.

Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

Kina ber USA avstå fra maktbruk mot Iran

Kinas utenriksminister Wang Yi hadde lørdag en telefonsamtale med sin iranske motpart Mohammad Javad Zarif.

– USAs farlige militæroperasjon bryter mot grunnleggende normer for internasjonale forbindelser og vil fyre opp under regionale spenninger, sa Wang til Zarif, ifølge en kunngjøring fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Wang oppfordret også Iran til å vise tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

Iran har truet med gjengjeldelser mot USA etter at en av landets øverste generaler, Qasem Soleimani, ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

Likvideringen av Soleimani har ført til økt frykt for at det kan bryte ut krig mellom USA og Iran.

