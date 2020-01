Økonomene Emmanuel Saez og Gabriel Zucman har undersøkt endringene i det amerikanske skattesystemet etter at Donald Trump ble president, og fant ut at kuttene i skatt på bolig og bedrifter, samt skattekuttene til de rikeste som republikanerne fikk gjennomslag for i 2017, har ført til at de 400 rikeste har den laveste totale skattesatsen av alle skattegrupper i USA.

CBS News har også omtalt saken.

I en kommentar i The Times beskriver Saez og Zucman sin undersøkelse, og beskriver det amerikanske skattesystemet som et plutokrati. Det vi på norsk kan kalle et rikmannsstyre, der et samfunn er regjert eller kontrollert av en liten minoritet av de mest velstående innbyggerne.

I kommentaren peker de på utviklingen av skattesystemet og hvordan USA har kommet dit landet er i dag. Videre skriver de om de økonomiske ulikhetene og de enorme lønnsforskjellene som bare har skutt mer og mer i været gjennom det forrige århundret. Økonomene påpeker at forskjellene ikke har vært så store siden 1920-tallet.

Lederlønningene har økt med 940 prosent

Professorene fra universitetet i Berkeley i California skriver videre om skattesystemet som en driver for de enorme lønnsforskjellene, og påpeker at lederlønningene i USA har gått opp med 940 (!) prosent siden 1978. På den samme tiden har lønningene til den vanlige arbeider kun gått opp med 12 prosent, mens skattesystemet i den samme perioden har favorisert de rikeste gjennom skattekutt og smutthull.

Smutthull som de republikanske forfatterne bak lovforslaget som ga de rikeste skattekutt i 2017, også har utnyttet. 15 republikanere som var med på behandle lovforslaget oppnåde nemlig gjennom den nye loven som ble vedtatt i 2017 et skattekutt på 314.000 dollar, eller nærmere 2,77 millioner kroner, viste det seg etter skatteoppgjøret i 2018.

Saez og Zucman skriver at så lenge ingenting gjøres vil lønnsforskjellene fortsette å vokse, og de rikeste vil bare vokse seg rikere. Undersøkelsen viser at hver av de 400 rikeste er like rike som det 1,3 millioner gjennomsnlittlige amerikanere er til sammen. Videre presenterer de sin skatteplan og måte for å fikse skattesystemet på, som de har utviklet for presidentkandidat og senator Elizabeth Warren.

Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.