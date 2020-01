USA rystes av kidnapping fanget på overvåkningsvideo

En mann ble torsdag arrestert av politiet i Las Vegas, etter en hendelse som ryster USA, ifølge CNN.

I overvåkningsvideoen kan man se en kvinne desperat banke på en husdør etter hjelp, før en mann dukker opp bak henne, sparker henne i magen og drar henne tilbake til en bil. Ifølge politiet satt offerets og gjerningspersonens ett år gamle barn i bilen.

Da eieren av huset så overvåkningsvideoen, skal personen ha ringt politiet med en gang. Men da skal bilen allerede ha kjørt fra stedet.

Hendelsen skjedde natt til første nyttårsdag. Den har vakt sterke reaksjoner etter at politiet i Las Vegas valgte å publisere videoen i håp om at noen ville kjenne igjen gjerningspersonen.

Kort tid etter skal en tipser ha identifisert en person i 20-årene som mannen i videoen, noe som førte til en arrestasjon torsdag morgen. Offerets søster skal også ha ringt inn til politiet et par timer etter hendelsen, og meldt om at de to kranglet og at den mistenkte var svært beruset.

Ifølge politiet er både kvinnen og barnet i god behold, skriver avisa.