Bolivia avholder valg i begynnelsen av mai

Bolivia har vært preget av politisk kaos siden valget i oktober i fjor, som endte med at president Evo Morales ble sendt i eksil etter valgfuskanklager og omfattende demonstrasjoner.

En annen runde av valget mellom to kandidater fra første runde er satt til andre halvdel av juni.

Morales gikk av etter at både sjefen for Bolivias hær og landets politisjef krevde hans avgang. Tidligere visepresident i nasjonalforsamlingen, Jeanine Añez, tok over makten i landet og leder en midlertidig regjering.

Morales skal selv ikke stille ved valget, men hans parti, MAS, skal kunngjøre sin kandidat 19. januar. Den tidligere presidenten er for tiden i Buenos Aires i Argentina.

Ytre høyre-kandidaten Luis Fernando Camacho har også kunngjort at han stiller som kandidat.