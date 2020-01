Trump forsvarer drapet på iransk general

– General Qasem Soleimani har drept eller alvorlig såret tusenvis av amerikanere over en lengre periode, og han planla å drepe mange flere, men ble tatt, skriver Trump på Twitter.

Han skriver videre at den drepte generalen også var direkte og indirekte ansvarlig for drap på millioner av mennesker, deriblant på et stort antall demonstranter i Iran.

– Soleimani var både hatet og fryktet i landet. De er ikke så lei seg som lederne vil ha omverdenen til å tro. Han skulle ha vært fjernet for mange år siden, skriver Trump videre.

Verdens ledere må nå vise maksimal tilbakeholdenhet, oppfordrer FNs generalsekretær António Guterres.

– Dette er et øyeblikk der ledere må vise maksimal tilbakeholdenhet. Verden har ikke råd til en ny krig i Persiabukta, heter det i en uttalelse fra en av Guterres talspersoner.

Evakueres fra Irak



Amerikanske oljearbeidere evakueres fra Irak etter attentatet mot den iranske generalen Qasem Soleimani, ifølge oljedepartementet i Bagdad.

Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad fredag morgen, og få timer senere forlot de første amerikanske oljearbeiderne landet, ifølge departementets talsmann Assem Jihad.

USA har bedt alle amerikanske statsborgere om umiddelbart å forlate Irak, enten med fly eller i bil til naboland, av frykt for iranske hevnaksjoner.

Det er ikke kjent hvor mange amerikanske statsborgere som har jobbet i oljeindustrien i Irak, men Jihad understreker at landets oljeproduksjon fortsetter som vanlig.

– En farligere verden



USAs likvidering av general Soleimani har bred internasjonal støtte, hevder utenriksminister Mike Pompeo.

– Jeg er takknemlig for at våre allierte innser hvilken kontinuerlig aggressiv trussel den iranske Quds-styrken utgjør, tvitrer Pompeo.

Kommentarene fra flere land tyder ikke på det.

– Vi har våknet opp til en farligere verden, slo Frankrikes viseutenriksminister Amelie de Montchalin fast.

– Slike handlinger bidrar ikke til å løse de kompliserte problemene i Midtøsten, men leder i stedet til en ny runde med opptrapping, het det i en kunngjøring fra russisk UD.