Forsker: – Irans svar vil bli heftig

I så fall kan konflikten utvikle seg til krig – selv om Lodgaard i utgangspunktet tror dette er noe begge parter forsøker å unngå.

– Det store spørsmålet er om partene klarer å vise evne og vilje til moderasjon, slik at de unngår den store krigen, sier han til NTB.

I løpet av den siste uken har USA bombet iransk-støttede militssoldater i Irak, og USAs ambassade i Bagdad er blitt rammet av voldsomme opptøyer som USA hevder Iran sto bak.

Men knapt noen hadde sett for seg at USAs president Donald Trump skulle gå så dramatisk til verks som han nå har gjort, ifølge Lodgaard.

Qasem Soleimani, en av Irans mektigste ledere, ble drept i et amerikansk rakettangrep ved flyplassen ved Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag. Lederen for en irakisk militsgruppe og flere andre personer ble også drept.

Mektig motstander

Likvideringen av Soleimani omtales av flere eksperter som viktigere og mer alvorlig enn operasjonene som førte til at Osama bin Laden og IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.

– I dette tilfellet er motstanderen veldig mye mektigere, sier Lodgaard, som er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Han viser til at Iran kan iverksette svar av en helt annen kaliber enn al-Qaida eller IS noen gang hadde mulighet til.

– Det iranske svaret kommer til å bli heftig, spår Lodgaard.

Én av mange muligheter er at Iran kan ramme transporten av olje i Persiabukta. I fjor ble flere oljetankere i Persiabukta rammet av eksplosjoner som USA hevdet at Iran sto bak. Iranske myndigheter nektet for å ha noe å gjøre med angrepene, som blant annet rammet et skip registrert i Norge.

Fredag steg prisen på nordsjøolje over 4 prosent etter det amerikanske angrepet der Soleimani ble drept.

– Som å angripe visepresidenten

Irans hevn kan også bli rettet mer direkte mot amerikanske mål, ifølge professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

– Jeg tror generalene i ledersjiktet i Revolusjonsgarden i Iran føler at dette må gjengjeldes, sier han til E24.

Flere eksperter kaller Soleimani Irans nest viktigste person – etter landets øverste leder Ali Khamenei, og foran president Hassan Rouhani. Tunsjø mener likvideringen av Soleimani kan sammenlignes med et iransk angrep mot USAs visepresident eller forsvarssjef.

Professoren sier han ikke vil bli overrasket om Iran nå vurderer et angrep mot noen i Det hvite hus, Pentagon eller CIA, selv om dette vil være svært vanskelig å gjennomføre.

Iran eller Iran-allierte militsgrupper vil også kunne utføre angrep mot amerikanske mål i Irak. Både USA og Iran er tungt til stede i Irak, som er alliert med begge de to rivaliserende landene.

– Jeg tror Irak vil betale prisen for dette, sier Iran-kjenneren Fanar Haddad ved det nasjonale universitetet i Singapore.

Presidentvalget i USA

USAs regjering hevder at Soleimani ble drept fordi han planla angrep mot amerikanere både i Irak og andre land.

Sverre Lodgaard mener denne forklaringen kan være riktig. I tillegg tror han Donald Trump ønsker å framstå som handlekraftig i forkant av presidentvalget i USA senere i år.

Men for at dette skal fungere på hjemmebane i USA, er det trolig en forutsetning at situasjonen i Midtøsten ikke kommer ut av kontroll. For Trump vil det sannsynligvis være politisk skadelig med en ny krig.

Qasem Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden, og han var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske operasjoner i andre land i Midtøsten. I hjemlandet hadde han nærmest legendestatus.

Fra resten av verden er det kommet en lang rekke bekymrede reaksjoner etter det amerikanske angrepet som kostet Soleimani livet. Både Frankrike, Tyskland, Kina og mange andre land frykter ytterligere opptrapping i Midtøsten.

USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder på sin side at likvideringen har gjort verden tryggere.