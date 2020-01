Kritikken øker mot Australias statsminister for håndteringen av skogbrannene

Et videoklipp viser hvordan statsministeren ble utskjelt, kalt idiot og nærmest jaget vekk da han besøkte brannrammede beboere i byen Cobargo i Australia.

– Du er en idiot.

– Hva med alle menneskene som er døde, statsminister? Hva med menneskene som ikke har noe sted å bo?

– Ha deg vekk.

– Du er ikke velkommen her.

Da statsministeren forlot stedet i en bil, kom det applaus fra innbyggerne som hadde skjelt ham ut. Se videoklippet øverst i artikkelen.

Et annet videoklipp viser en brannmann som nekter å hilse på statsministeren da han kom for å vise sin støtte. Da Morrison rekker fram hånda for å hilse, nekter brannmannen å ta den.

Kritikk fra egne rekker

Selv fra sine egne partifeller fikk konservative Morrison kritikk fredag. Videoklippene ble fulgt opp med av at en av hans egne delstatsministre sa at Morrison trolig fikk som fortjent.

– For å være ærlig så ga trolig lokalbefolkningen ham den velkomsten han fortjente. I dag vil jeg si til statsministeren: Landet vil at du åpner opp lommeboka og hjelper folk med å bygge opp igjen tilværelsen, sa transportminister Andrew Constance i delstaten New South Wales til kanalen 7NEWS.

Transportministerens egen sjef, delstatsminiter Gladys Berejiklian som også tilhører samme parti, gikk ut og støttet Andrews og avviste at hun på noen måte ville irettesette ham for utspillet mot landets statsminister.

Artikkelen fortsetter under.

Brannene i Australia har de siste dagene spredt seg sørover til delstaten Victoria hvor heftige skogbranner sprer seg raskt. Tirsdag var flere tusen fastboende og turister fanget i kystbyen Mallacoota sør i Victoria. Foto: Australian Broadcasting Corporation/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ikke sett i fredstid

– Det er ingen tvil om at folk har rett til å være sinte, og rett til å være redde. Mange mennesker er engstelige, det er normalt og vi må akseptere disse følelsene, sier Berejiklian til radiostasjonen 2GB.

Også opposisjonens leder Anthony Albanese var klar i sin mening om måten den nasjonale politiske ledelsen håndterer de katastrofale brannene på.

– Vi er vitne til scener vi ellers bare har sett i krigstid. Folk må gå til strendene med livvester for å bli evakuert. Vi er vitne til noe vi ikke tidligere har sett i fredstid, og det krever nasjonalt lederskap. Dette er en nasjonal krise som krever en nasjonal innsats, sa Albanese.

Reiste til Hawaii

Skogbrannene i Australia har herjet landet i over to måneder. Statsminister Morrison har flere ganger høstet kritikk for hvordan han har håndtert katastrofen.

I desember reiste han på familieferie til Hawaii mens brannene herjet, men reiste hjem tidligere enn planlagt etter at to brannmenn døde.

Han holdt en pressekonferanse da han kom tilbake til Australia, hvor han innrømmet at det var en dårlig avgjørelse å reise på ferie på et slikt tidspunkt.

Under pressekonferansen sa han også regjeringen ikke kommer til å gjøre landets klimapolitikk mer ambisiøs, til tross for at det voldsomme skogbrannene har fått flere i Australia til å etterlyse bedre klimatiltak. En av dem som har sagt at Australia bør gjøre mer for å takle klimaendringer er Morrisons egen visestatsminister, Michael McCormack.



Artikkelen fortsetter under.

Australias statsminister Scott Morrison. Foto: NTB scanpix

Brannvesenet advarte

Også brannvesenet kritiserer den nasjonale regjeringen. Den tidligere brannsjefen i New South Wales, Greg Mullins, fortalte at Morrison allerede i april ble advart av ham selv og 28 tidligere brannsjefer om brannfaren. Han ble oppfordret til å omorganisere forsvaret og investere i flere brannfly for å øke beredskapen.

I hele Australia finnes det sju store brannfly. På den nasjonale radiokanalen ABC oppfordret Greg Mullins statsministeren til å kontakte Canada, som sitter på en flåte av store brannfly som er parkert gjennom den canadiske vinteren.

Les også: Tusener brannevakuert til strender sør i Australia

28 personer savnet

Fredag ble to personer bekreftet døde og 28 personer var meldt savnet i delstaten Victoria. I nabostaten New South Wales i nord er opp mot 20 personer omkommet i brannene siden de startet i oktober, åtte av dem denne uka. Tre av de døde har vært frivillige brannmenn.

I kystbyen Mallacoota ankom marinens forsyningsskip HMAS Choules torsdag med forsyninger til de 4.000 menneskene som var omringet av flammer og måtte søke tilflukt på stranda. 1.000 mennesker ble i første omgang reddet vekk fra byen i marinefartøyet.

Skogbrannene fortsetter - frykter lørdagen

Over hele strekningen fra sørøstspissen av Australia og over 40 mil oppover kysten, stålsetter folk seg for været som er varslet i helgen. Lørdag skal en ny hetebølge med kraftige vinder feie over det allerede knusktørre landskapet, noe alle frykter vil medføre nye massive branner og ødeleggelser.

Både i Victoria og New South Wales har delstatsregjeringene gitt folk ordre om å forlate de mest utsatte områdene slik at færrest mulig utsettes for brannene. I New South Wales ble er det varslet «katastrofal» brannfare i sju områder lørdag.

– Vi gjør alt vi kan for å forberede oss på det vi vet vil bli en vanskelig dag, sa Gladys Berejiklian og lovet bistand til områder som har mistet strømmen i brannene, og de som var isolert på grunn av stengte veier.