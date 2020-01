Østerrikes nye regjering vil si nei til EUs Mercosur-avtale

Den nye regjeringen i Østerrike med de konservative ÖVP og De grønne la torsdag fram sin regjeringsplattform. Der går fram at den nye regjeringen ikke støtter Mercosur-avtalen som EU inngikk med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay i juni.

Statsminister Sebastian Kurz sa at landets nye regjering vil si nei til Mercosur og vil gå inn for at «avtalen blir avvist i sin nåværende form», skriver avisen Politico.

Da saken var oppe til behandling i september vedtok Østerrikes parlament en resolusjon som forpliktet regjeringen til å nedlegge veto mot avtalen når EU-rådet skal stemme over den mot slutten av året.

Mercosur-avtalen er spesielt upopulær blant bøndene i Østerrike. Den nye regjeringen ber om at det settes miljøstandarder og standarder for å beskytte forbrukere og bærekraftige arbeidsforhold for arbeidere.

Norge har gjennom EFTA inngått en egen frihandelsavtale med Mercosur-landene. Det er den største avtalen EFTA har inngått.