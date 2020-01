USA likviderte mektig iransk general

Soleimani, som var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske operasjoner i Irak, Syria og Libanon, ble drept i et amerikansk droneangrep mot flyplassen i Bagdad fredag morgen.

Minst fem andre ble også drept i angrepet, blant dem Abu Mahdi al-Muhandis, nestlederen for Folkets mobiliseringskomité, som samler rundt 40 irakiske militsgrupper med både sjia- og sunnimuslimer, kristne og yazidier i sine rekker.

Pentagon bekrefter at det var USA som sto bak droneangrepet og opplyser at det skjedde på direkte ordre fra president Donald Trump.

Qasem Soleimani * Født 11. mars 1957, sønn av en iransk bonde. * Jobbet i ungdommen som bygningsarbeider, sluttet seg etter revolusjonen i 1979 til Revolusjonsgarden. * Steg raskt i gradene under krigen mellom Irak og Iran på 1980-tallet, der han også ble alvorlig såret. * Etablerte et nært samarbeid med kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper i Irak under krigen. * Etter krigen fikk han kommandoen over Revolusjonsgardens styrker i Kerman-provinsen, der han høstet stor anerkjennelse for å slå ned på omfattende heroinsmugling fra Afghanistan. * Ble i 1998 utnevnt til øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken. * Quds-styrken antas å ha mellom 10.000 og 20.000 medlemmer, som driver spesialoperasjoner og etterretningsvirksomhet i Irans naboland og andre steder i verden. * Styrken har under Soleimanis kommando vært sentral i Iraks og Syrias nedkjemping av ytterliggående grupper som IS og al-Qaida. * Soleimani regnes som hovedarkitekten bak Irans støtte til regimet i Syria, militsgrupper i Irak, samt grupper som Hizbollah i Libanon og Hamas i Palestina. * Ble likvidert i et målrettet amerikansk droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad 3. januar.

Trump har ikke kommentert likvidasjonen av den 62 år gamle iranske generalen, men la kort tid etter at nyheten ble kjent ut et bilde av det amerikanske flagget på Twitter.

Rå gjengjeldelse

Likvidasjonen av Soleimani vekker sterke reaksjoner i Iran, som lover et kraftfullt svar.

– En rå gjengjeldelse venter de kriminelle som sølte til sine skitne hender med hans og de andre martyrenes blod i nattens hendelse , skriver landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei på Twitter.

Irans president Hassan Rouhani lover også hevn.

– Iran og de øvrige frie nasjonene i regionen vil hevne det kriminelle Amerikas grusomme forbrytelse, heter det i en kunngjøring fra Rouhani.

Farlig opptrapping

Ledende demokrater i USA er også sterkt kritiske til Trumps beslutning om å likvidere den iranske generalen, som ifølge lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ble tatt uten at Kongressen ble konsultert.

– Trump har kastet en dynamittgubbe inn i en kruttønne, sier tidligere visepresident Joe Biden.

Senator Bernie Sanders, som i likhet med Biden kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat neste år, er enig.

– Trumps farlige opptrapping bringer oss nærmere en ny katastrofal krig i Midtøsten, som vil koste talløse liv og billioner av dollar, mener han.

Senator Elizabeth Warren, som også håper å bli Demokratenes presidentkandidat, kaller Trumps beslutning «en hensynsløs handling», og advarer mot følgene. Det gjør også senator Chris Murphy.

– Likvidasjonen blir rettferdiggjort med at den skal hindre framtidige angrep. En av grunnene til at vi generelt sett ikke likviderer andre lands politiske ledere, er vissheten om at dette vil føre til drap på flere, ikke færre amerikanere , tvitrer han.

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, fordømmer likvidasjonen.

– Nattens luftangrep kan føre til en farlig opptrapping av vold. USA og resten av verden kan ikke ta sjansen på å øke spenninger til et punkt der det ikke er noen vei tilbake, sier Pelosi.

Kongressen ble ikke underrettet før president Donald Trump beordret angrepet på Soleimani, ifølge Pelosi. Hun krever at de blir orientert om hendelsen umiddelbart.

Modig svar

Ledende republikanere slår derimot ring om Trump og mener beslutningen om å likvidere Soleimani var klok og riktig.

– Jeg setter pris på president Trumps modige svar på Irans aggresjon, sier senator Lindsey Graham.

– Mitt budskap til den iranske regjeringen er: Dersom dere ønsker mer, så skal dere få mer, fortsetter han.

Lederen i forsvarskomiteen i Senatet, republikaneren James Inhofe, roser også Trumps beslutning.

– Amerika verken skal eller bør søke krig, men vil svare dem som truer våre innbyggere, soldater og venner, noe presidenten lenge har gjort klart. En nedtrapping er ønskelig og mulig, men kun dersom vår fiender velger det, sier han.

Stor strateg

General Qasem Soleimani blir av Midtøsten-eksperter betegnet som en stor militærpolitisk strateg, som i flere tiår har vært sentral i Irans utenrikspolitikk og operasjoner i regionen.

Soleimani har bistått Irak og Syria med å nedkjempe den ytterliggående islamistgruppa IS, og han regnes også som en viktig støttespiller for Hizbollah i Libanon.

Ifølge Pentagon ble han drept fordi han «aktivt la planer om å angripe amerikanske diplomater og militære i irak og regionen».

USAs ambassade i Bagdad ble tidligere i uka angrepet av demonstranter, etter at 25 Iran-støttede militssoldater ble drept i amerikanske flyangrep vest i Irak.

Militssoldatene tilhørte de sjiamuslimske Hizbollah-brigadene, en av de mest radikale fraksjonene i Folkets mobiliseringskomité i Irak, og USA anklaget Iran for å stå bak ambassadeprotesten.