Fant hodeløst lik i grotte for 40 år siden – nå vet de hvem han var

En augustdag i 1979 gjorde en familie på tur et makabert funn inne i en grotte i den amerikanske delstaten Ohio. Inne i grotten lå de hodeløse levningene av en person som både var drept og partert. Liket var iført mørke bukser, en hvit bluse med smale, blå striper og en rødbrun genser.

En marsdag 12 år senere ble en ny brikke lagt til mysteriet da en ung jente kom over en mumifisert hånd i den samme grotten. Videre undersøkelser avdekket en arm og to føtter pakket inn i gammelt tøy. Noe mer ble ikke funnet. Heller ikke hodet.

I løpet av de neste årene klarte forskere ved Idaho State University sammen med eksperter fra Smithsonian og FBI å fastslå at den drepte mannen hadde rødbrun hårfarge, at han var av europeisk avstamning, at han var rundt 40 år gammel da han ble drept, og at levningene trolig hadde ligget i grotten i over ti år.

Noen identitet klarte de ikke finne. Før nå.

Løst gjennom DNA-tester



Det var den frivillige organisasjonen DNA Doe Project som til slutt klarte å spore opp identiteten til den hodeløse mannen, skriver flere amerikanske medier, deriblant New York Times.

Organisasjonen, som jobber med å identifisere ukjente personer, såkalte John og Jane Does, tok utgangspunkt i den drepte mannens DNA og forsøkte deretter å bygge opp mannens stamtre gjennom å finne andre med samme DNA.

Det viste seg etter hvert at den hodeløse mannen i grotten var etterkommer av pionerer som hadde kommet til Utah sammen med mormonere, og at den sannsynlige bestefaren var en polygamist med fire koner.

Det innebar at mannen i dag hadde hundrevis av slektninger.

– Til slutt hadde han mange treff på personer som var «first cousins three times removed» (søskenbarn tre generasjoner tilbake, journ.anm). En etter en fjernet vi enkelte kandidater og fortsatte å komme tilbake til ham, forteller Lee Bingham Redgrave fra DNA Doe Project til New York Times.

Fant barnebarnet



Ifølge organisasjonen ble over 31.730 DNA-prøver undersøkt i arbeidet med å spore opp identiteten til mannen. Det var en DNA-prøve fra et 87 år gammelt barnebarn i California som løste mysteriet.

Den hodeløse mannen var Joseph Henry Loveless, en mann som stadig havnet i klammeri med loven. Han var blant annet anklaget for å ha tatt livet av sin kone med øks. For dette ble han fengslet, men i 1916 klarte han å rømme fra fengselet ved hjelp av en sag gjemt i en sko.

Det var siste gang Joseph Henry Loveless ble sett i live.

Det er ikke kjent hvordan Loveless deretter ble drept eller hvem som drepte ham, men det antas at han møtte sitt endelige endelikt kort tid etter at han rømte fra fengselet, i en alder av 46 år.

– I 1916 var det det reneste Ville Western her, trolig tok folk her loven i egne hender og løste problemet selv, sier sheriffen i Clark County, Bart May, til CNN.

Han tviler på at de noen gang vil finne ut hvem det var som egentlig drepte Loveless, men oppfordrer folk som har hørt historier eller vet mer om saken om å ta kontakt.

