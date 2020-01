Kinesere frykter at det dødelige SARS-viruset som ikke har vært registrert siden 2004, nå kan være tilbake etter flere titalls alvorlige tilfeller av en uavklart lungesykdom i byen Wuhan i sentrale Kina.

Tidligere på 2000-tallet satte flere uvanlige influensalignende sykdommer skrekk i folk verden over. I 2009 krevde svineinfluensa (H1N1) minst 150.000 menneskeliv, 80 prosent var under 65 år gamle. Den ble sporet til Mexico.

Før dette, fra og med 2004, begynte fugleinfluensa (H5N1) å kreve flere titalls menneskeliv i året. Antall smittede var begrenset, men viruset hadde en dødsrate på 60 prosent. Utbruddet ble sporet til Vietnam og Thailand. I 2013 kom en ny variant (H7N9).

I 2002 startret SARS-utbruddet, trolig i det sørlige Kina. Den var av en annen type, såkalt coronavirus, som kan skape forkjølelse, men den gangen var dødsraten rundt 15 prosent, med over 50 prosent for de eldre. Den rammet også Hong Kong, Taiwan, Singapore, Filippinene og Canada.

Pustevansker

Nå melder kinesiske myndigheter om et uforklarlig utbrudd av en influensalignende sykdom som har smittet 27 personer per 31. desember. Tilstanden til sju av dem beskrives som kritisk tilstand, mens to ventes å bli utskrevet.

– Symptomene er hovedsakelig feber som ikke vil gi seg, enkelte har vanskeligheter for å puste, mens brystrøntgen viser ansamling av væske. Alle tilfeller har blitt isolert for behandling, varsler helsekommisjonen i Wuhan-provinsen.

De fleste av pasientene jobbet på et sjømatmarked, som også solgte andre dyr og innvoller, som fasaner og slanger. Kina har sendt eksperter dit. Markedet ble stengt onsdag.

Frykter SARS

Ifølge AFP og CCTV mistenker ekspertene at det dreier seg om SARS, men dette er ubekreftet. Ved forrige utbrudd i 2002, tok det tre måneder før Kina informerte Verdens helseorganisasjon (WHO). Denne gangen er de involvert allerede, ifølge South China Morning Post.

– Etterforskningen er underveis og myndighetene kan ennå ikke slå fast hvilket patogen som er årsaken, sier Kinas WHO-koordinator Page Snider.

Offisielt holder kinesiske myndigheter alle muligheter åpne fortsatt – influensa, parainfluensa, cytomegalovirus, adenovirus, rhinovirus og – andre typer coronavirus, ikke nødvendigvis SARS. De anbefaler god ventilasjon og bruk av masker hvis det trengs.

Spekulasjonene florerer på den kinesiske sosiale kanalen Weibo. Folkets dagblad, avisen til det kinesiske kommunistpartiet, kommenterer at de ikke kan bekrefte SARS og at andre typer lungebetennelse er mer sannsynlig.

Det antas at SARS-viruset som skapte sykdomsutbruddet i 2002, kom fra dyr og hoppet over «artsbarrieren».