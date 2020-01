EU-støtte bidrar til omfattende overgrep i Libya

En stor del av EU-støtten er kanalisert via FN-organisasjoner, men mye har forsvunnet i lommene på militsfolk, menneskesmuglere og korrupte medlemmer av Libyas kystvakt.

Militsen torturerer og utnytter flyktninger og migranter som holdes innesperret under umenneskelige forhold, ofte i interneringsleire som mottar millioner i EU-støtte, viser en gransking nyhetsbyrået AP har gjennomført.

Mange mennesker forsvinner etter å ha blitt solgt til menneskehandlere eller andre leirer, drevet av militsgrupper.

Tett samarbeid

Militsgruppene og menneskehandlerne samarbeider tett med den libyske kystvakten, som er trent og utstyrt av EU for å hindre mennesker i å ta seg over Middelhavet til Europa.

Noen ganger gjør den libyske kystvakten stikk motsatt av det EU betaler dem for å gjøre og tar imot bestikkelser for å la båter med flyktninger og migranter seile videre, ifølge Tarik Lamloum.

Lamloum, som leder den libyske menneskerettighetsorganisasjonen Beladi, forteller at menneskesmuglere betaler nærmere 90.000 kroner per båt, og fem-seks båter om gangen får på den måten seile videre når værforholdene er gunstige.

I egne lommer

De libyske militsgruppene nyter også direkte godt av EU-støtten, ved å stikke penger som var øremerket mat og annen støtte til flyktninger og migranter, i egne lommer.

I mange tilfeller blir bistanden sluset videre til nabolandet Tunisia, der pengene blir hvitvasket før de finner veien tilbake til militser.

EU har blant annet forhandlet om en matvarekontrakt verdt millioner av euro med selskapet Ard Al-Watan, som kontrolleres av den beryktede militslederen Mohammed al-Khoja. Dette skjedde til tross for at FN hadde slått alarm og vist til at det rådet sult og foregikk omfattende mishandling og utnyttelse av dem som satt innesperret i en interneringsleir han kontrollerer.

Fraskriver seg ansvar

EU fraskriver seg ethvert ansvar for måten Libya behandler dem som stanses på vei over Middelhavet, men krever i likhet med FN at interneringsleirene de holdes i, blir stengt.

– Libyske myndigheter må skaffe de innesperrede flyktningene og migrantene tilstrekkelig med mat av god kvalitet og sørge for at forholdene i fangesentrene holder internasjonal standard, heter det i en kunngjøring fra Brussel.

Interne EU-dokumenter tilbake til 2017 som AP har fått tilgang til, viser imidlertid at Brussel har visst hvor risikabelt det var å innlede et tett samarbeid med Libya for å stanse strømmen av båter over Middelhavet.

Ett av dokumentene betegner blant annet risikoen som «medium til høy» for at EU-støtten ville føre til flere brudd på menneskerettighetene.

Er forpliktet

FNs høykommissær for flyktninger sier på sin side at de er forpliktet til å samarbeide med dem som driver interneringsleirene, uansett hvem det måtte være.

– UNHCR velger ikke selv sine samarbeidspartnere, sier talsmannen Charlie Yaxley. Han erkjenner at noen av leirene blir drevet av libyske militsgrupper.

– Selv om disse tjenestemennene er ansatt av innenriksdepartementet, har enkelte av dem trolig også bånd til lokale militser, sier Yaxley.

UNHCR opplyser nå at de vil endre politikk og slutte å inngå kontrakter om matvarehjelp og bistand med mellomledd, som kan stikke bistanden i egne lommer.

