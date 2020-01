Brannherjede Australia rammes av ny hetebølge

Langs en strekning på rundt 40 mil sørover langs kysten av New South Wales og Victoria opprettet myndighetene torsdag soner som de oppfordret flest mulig til å forlate.

Med en frist på 48 timer ble folk midt i ferietiden bedt om å forlate populære feriedestinasjoner i de to delstatene og reise hjem.

– Vi tar ikke lett på slike beslutninger, men vi vil også være sikre på at vi gjør alt vi kan for å være forberedt på det som kan bli en horribel lørdag, sa delstatsminister Gladys Berejiklian da hun erklærte unntakstilstand i New South Wales.

Senere samme dag ble det også innført unntakstilstand i store deler av delstaten Victoria.

Umulig å stanse

Fakta om brannene i Australia Årets brannsesong i Australia startet i november, tidligere enn normalt, grunnet langvarig tørke og høye temperaturer. * Det er nå over 200 branner den mest folkerike delstaten New South Wales (NSW) og nabodelstaten Victoria. * Minst 18 mennesker har mistet livet i brannene, åtte av dem siden 30. desember. 17 personer er savnet i Victoria. * Hittil denne uka er 381 boliger ødelagt på sørkysten av NSW, som torsdag erklærte ny unntakstilstand. * Kraftig vind og høyere temperaturer er varslet i helgen, og myndighetene ber folk evakuere fra en kyststrekning på 400 kilometer. * Over 1.400 boliger er blitt flammenes rov, først og fremst i NSW. Småbyer er lagt i ruiner, og det har også vært branner i Queensland, samt i delstater sør og vest i Australia. * Totalt er over 55.000 kvadratkilometer svidd av, et område som er nesten på størrelse med Kroatia. (Kilder: AP, DPA)

– Vi har så mange branner i dette området nå at vi har ingen kapasitet til å stanse dem. Vi kan bare sikre at folk ikke står i veien, sier brannsjef Rob Rogers i New South Wales Rural Fire Service til kringkasteren ABC.

Myndighetene frykter lørdagen kan bli verre enn den dramatiske situasjonen som preget flere steder sør i Australia i nyttårshelgen, da kraftige vinder, brannutløste tordenvær med lynnedslag og gnistregn spredte dødelige branner med rekordfart gjennom de lange sammenhengende skogene.

Minst 18 personer er omkommet i brannene hittil i sesongen, og torsdag opplyste delstatsmyndighetene i Victoria at ytterligere 17 personer er savnet. Bare denne uka er nesten 400 boliger i New South Wales lagt i aske av de intense brannene som etterlater seg hauger med murstein og forvridde metallplater der hvor husene sto.

– Største evakuering noensinne

Evakueringsordren utløste lange køer på hovedveiene vekk fra kysten torsdag med trafikk som så vidt beveget seg nordover mot storbyen Sydney.

– Den største evakueringen i området noensinne, kalte transportminister Andrew Constance kolonnene da tusenvis av biler forlot de såkalte «leave zones».

Marineskipet HMAS Choules har ankommet kystbyen Mallacoota med nødvendige forsyninger som vann, mat og drivstoff. Skipet skal også evakuere folk som flyktet fra flammene nyttårsaften.

Over 4.000 turister og fastboende måtte tilbringe nyttårsaften på stranda i den tidligere så idylliske kystbyen helt sørøst i Australia. Skogen som omkranser byen på alle andre kanter enn sjøsiden, sto i brann og tvang fastboende og tilreisende til å søke tilflukt ved vannet og ute i båter.

Den intense varmen fra skogbrannene antente en rekke hus som ble lagt i aske, mens befolkningen sto som maktesløse tilskuere.

Tørke og ekstrem varme

Rekordvarme og en tørke som har vart i flere år, er viktige årsaker til brannkrisen. Til helgen ventes en ny hetebølge som kan forverre situasjonen ytterligere.

Australia er inne i en periode med skog- og gressbranner som myndighetene beskriver som den verste i landets historie. Områdene som er svidd av, er til sammen nesten like store som Kroatia.

Ledelsen for brannmannskapene i New South Wales sier brannsesongen åpenbart er den verste de noen gang har registrert.

Den globale oppvarmingen har bidratt til gradvis høyere temperaturer og mer intense perioder med skogbranner i Australia, ifølge forskere. I 2019 var den årlige gjennomsnittstemperaturen i landet den høyeste som noen gang er registrert.

Samtidig var den gjennomsnittlige nedbøren den laveste siden målingene begynte. Rekordene ble bekreftet torsdag av det australske meteorologiske instituttet BOM.

Røyk fra de australske brannene har i perioder dekket tett befolkede områder og spredt seg til steder langt unna. Selv på New Zealand, 2.000 kilometer unna, er røyken fra brannene synlig.