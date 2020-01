Isolerte etter brann evakueres med marineskip

Marineskipet HMAS Choules ankom torsdag kystbyen med nødvendige forsyninger som vann, mat og drivstoff. Den ville også starte evakuering av mennesker. Det er om lag 1.000 fastboende og 3.000 tilreisende i byen. HMS Choules har kapasitet til å ta om bord om lag 700 mennesker, skriver avisa The Age.

Over 4.000 mennesker måtte tilbringe nyttårsaften på stranda i den tidligere så idylliske kystbyen helt sørøst i Australia. Skogen som omkranser byen på alle andre kanter enn sjøsiden sto i brann og tvang fastboende og tilreisende å søke tilflukt ved vannet og ute i båter.

Den intense varmen fra skogbrannene antente en rekke hus som ble lagt i aske mens befolkningen sto som maktesløse tilskuere.

Ber turister reise hjem

– Når hus etter hus tar fyr så må noen ta en beslutning og si «beklager – dette huset brenner, vi må la det være og konsentrere oss om neste». Det er en tøff og trist beslutning å ta, sier en brannmann i Mallacoota til nyhetskanalen 9News.

Det brenner en rekke steder langs kysten og myndighetene ber torsdag alle som ikke må bli værende langs den populære sørkysten av New South Wales om å forlate området før helgen. Brannvesenet reiser før helgen rundt på campingplasser og populære utfartsområder for å be folk reise hjem.

– Vi vil ikke ha en stor folkemengde i området, sier talsmann Ben Shephard i Australias Regional Fire Service til Sydney Morning Herald.

Stanset posten i hovedstaden

Torsdag innstilte det australske postvesenet all leveranse av post og pakker i hele Australian Capital Territory hvor hovedstaden Canberra ligger. Røyken fra brannene i skogene rundt førte onsdag til en luftforurensing som totalt sprengte skalaen for hva som er skadelige nivåer.

– Sikkerheten til våre ansatte er topp prioritet og med helsefarlige nivåer av røyk i hele territoriet stanser vi all postleveranse inntil videre, skriver Australian Post i en pressemelding torsdag.