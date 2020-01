Guterres bekymret over Kims atomtrussel

Nord-Korea hadde gitt USA frist til 1. januar med å lette på sanksjonene mot landet, noe president Donald Trump har avslått.

Onsdag kom svaret fra Kim Jong-un som fastslår at Nord-Korea nå opphever sitt selvpålagte moratorium på atomprøvesprengninger og testing av interkontinentale missiler.

FNs generalsekretær António Guterres er dypt bekymret over utspillet fra Kim.

Håper virkelig

– Generalsekretæren håper virkelig at testene i tråd med Sikkerhetsrådets resolusjoner ikke vil bli gjenopptatt, sier en talsmann.

– Diplomati er den eneste veien til varig fred, la talsmannen til.

Landet har ikke gjennomført slike tester siden 2017, men er misfornøyd med den manglende framgangen i forhandlingene med USA.

Nytt våpen

Kim varsler også at landet om kort tid vil ha «et nytt strategisk våpen» i sitt arsenal, men uten å opplyse hvilket våpen det er snakk om.

– Verden vil i nær framtid bli vitne til et nytt strategisk våpen som Nord-Korea er i besittelse av, sa Kim under avslutningen på et fire dager langt møte med partitopper i Pyongyang.

– Vi skal være på kontinuerlig vakt med vår mektige atomavskrekkingsevne for å hindre atomtrusler fra USA og for å sikre vår langsiktige sikkerhet, sa Kim.

Den nordkoreanske lederen, som senest møtte Trump på grensa mellom Nord- og Sør-Korea i juni i fjor, understreker at han fortsatt holder muligheten åpen for nye samtaler med USA.