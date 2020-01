Trump har tillit til at Kim holder ord om atomnedrustning

Trump kommenterte Kim Jong-uns utspill om at Nord-Korea har utviklet et «nytt strategisk våpen» like før han skulle gå i nyttårsfeiring på feriestedet sitt i Florida tirsdag kveld.

Kim Jong-un sa at Nord-Korea også kommer til å heve det midlertidige forbudet de har hatt mot atomvåpen og interkontinentale missiler.

– Vi signerte en kontrakt, snakket om atomnedrustning. Det var den første setningen, atomnedrustning, som ble gjennomført i Singapore. Jeg tror han er mann for sitt ord, sa Trump om utspillet fra Kim.

Møtet Trump referer til er møtet han og Kim Jong-un hadde i Singapore i juni 2018. Etter at de to møttes på nytt i Hanoi i fjor har imidlertid forholdet mellom Nord-Korea og USA kjølnet betydelig.