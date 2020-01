2020 ringes inn verden over

Da klokken passerte 11 i Norge nyttårsaften, gikk øyboerne på Samoa og Kiribati inn i 2020.

Det ble fyrt opp nyttårsraketter ved midnatt fra hovedstaden Apia i Samoa, som har sørget for å være blant de første i verden til å gå inn i et nytt år.

Innbyggerne på Samoas naboøyer Amerikansk Samoa, drøyt 200 kilometer unna, må vente et helt døgn med å forlate 2019.

Talte i elleve tidssoner

Russlands president Vladimir Putin markerte nyåret med en kort TV-sendt tale rett før midnatt i hver av landets elleve tidssoner.

I talen oppfordret Putin russerne om å jobbe sammen i året som kommer.

Talen ble etterfulgt av et bilde av klokken i Kreml, og lyden av klokkeslag. Men i år manglet en ting fra det tradisjonsrike bildet. Moskva er for første gang på mange år ikke dekket av et lag med snø. Da Moskva gikk inn i 2020, var det rett over null grader i den russiske hovedstaden.

Demonstrasjoner i Hongkong

I Hongkong ble det tradisjonelle fyrverkerishowet avlyst av sikkerhetshensyn. Demonstranter samlet seg nok en gang, og markerte nyåret med å bli beskutt med tåregass fra politiet.

Demonstranter gjorde at deler av tognettet var stengt deler av nyttårsaften.

Big Ben bryter stillheten

Londons mest kjente klokketårn, Big Ben, ringte inn nyåret, til tross for at det har vært stille store deler av 2019.

Klokketårnet har vært under oppussing, men ved midnatt fikk beboerne i London nok en gang høre den velkjente klangen av klokkene.

I tillegg til klokkene, var det et spektakulært fyrverkerishow, som blant annet ble skutt opp fra London Eye og fra lektere i Themsen.

I Berlin samlet tusenvis av mennesker seg til fest nær Brandenburger Tor. Til slutt måtte arrangørene stenge portene av hensyn til sikkerheten for dem som hadde vært tidlig ute.

Fyrverkeri tross skogbranner

Mens tusenvis av mennesker sloss for å kontrollere skogbranner over store deler av Australia, ble likevel det tradisjonelle fyrverkeriet sendt opp over havna i Sydney.

Med operaen og den verdenskjente brua New Harbour Bridge som kulisser var over 1 million mennesker samlet for å bivåne det imponerende fyrverkeriet.

Drone-fyrverkeri i Emiratene

I de Forente arabiske emirater hadde man i år tatt steget enda et hakk videre. Ikke bare skjøt man opp nyttårsraketter fra verdens høyeste bygg, Burj Khalifa, men de skjøt også fra fjernstyrte droner flere steder i byen.

Turister fra hele verden, men særlig Europa og Russland, reiser til Dubai for å komme unna mørke og vinter.