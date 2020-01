Dyrehage dømt til å gi fra seg to løver og en tiger

Løven Mbube ble avlivet i 2016 etter en «lang og smertefull sykdom». Lemuren Bandit døde i 2018 etter en toårig lungebetennelse. Tigrene India og Kumar døde i 2019 av henholdsvis blodforgiftning og slag.

Nå er dyrehagen i Cumberland, vest i delstaten Maryland dømt til å gi fra seg de resterende to løvene og en tiger, etter at dyrevernsorganisasjonen PETA saksøkte dyrehagen.

Som beviser brukte de blant annet bilder av råtten frukt og grønnsaker, råtnende kjøtt som lå lagret utenfor kjøkkenet og dyrekadavre som lå i innhegningene til dyrene.

Dyrehagen svarer at de mener at mange av PETAs påstander er løgn, og har varslet at de anker dommen.