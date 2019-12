Stadig flere svenske kirker stenger dørene

104 kirker har de siste 19 årene stengt dørene for godt i Sverige, og flere ventes å følge etter.

– Dette er noe vi må leve med i lang tid framover, sier Markus Dahlberg, som er kulturarvansvarlig i Svenska kyrkan.

Medlemstallet i den svenske kirken synker, stadig færre svensker går til gudstjeneste og mange flytter fra landsbygda til byene. Det har resultert i tomme kirkebenker mange steder.

– Forvaltning av kirkebygg er ikke den svenske kirkens hovedoppgave. Vekten må legges på andre ting, mener Dahlberg.

Fortsatt fins det mer enn 3.000 kirker i Sverige, og Svenska kyrkan disponerer også mange andre bygninger.

Den svenske stat bidrar årlig med nesten en halv milliard kroner for å vedlikeholde og renovere kirker, men det utgjør ifølge Dahlberg bare en firedel av det som trengs for å holde bygningene ved like.

– Vi har akkurat hatt en diskusjon med staten om størrelsen på støtten. Den har ligget på samme nivå i lang tid, sier han.

Kirkebyggene som stenges ender opp som alt fra bolighus til skoler og museum. Noen blir også revet, mens andre blir overtatt av kristne forsamlinger som står utenfor den svenske kirken.