Bill Cosbys talsmann slår tilbake mot Eddie Murphy

I sin åpningsmonolog på TV-showet Saturday Night Live sammenlignet Murphy seg selv med Cosby, som tirsdag 10. desember tapte ankesaken der han forsøkte å få omgjort dommen på ti års fengsel for seksuelle overgrep i 2004.

– Hadde du sagt til meg for 30 år siden at det var jeg som kom til å være denne kjedelige, hjemmesittende faren, og Bill Cosby kom til å sitte i fengsel, sa Murphy mens latteren brøt ut i salen, og han fortsatte:

– Da ville til og med jeg tatt det veddemålet.

– Hvem er «Amerikas pappa» nå? la han til, mens han parodierte Cosbys ikoniske rollefigur doktor Cliff Huxtable i TV-serien «The Cosby Show». Familiefaren i serien ble i USA referert til som «America's Dad».

Søndag la Cosbys talsmann Andrew Wyatt ut en kritisk kunngjøring på Instagram , rettet mot Murphy.

Han hevder at det er takket være at Cosby brøt barrierer i underholdningsindustrien, at Murphy og andre komikere som Dave Chappelle og Kevin Hart, fikk en mulighet.

Wyatt skriver at Murphys vitser er nedsettende og foraktelige.

– En ville tro at herr Murphy hadde fått frihet til å forlate plantasjen, slik at han kunne ta sine egne avgjørelser, men han bestemte seg for å selge seg igjen og bli en Hollywood-slave, skriver Wyatt videre.

CNN har forsøkt å få en kommentar fra Murphy, uten hell.