Kevin Costner vil ha Pete Buttigieg som president

Costner, som selv definerer seg som uavhengig politisk sett, reiste til Iowa for å erklære sin støtte til Pete Buttigieg ved neste års valg i USA.

– Om deres vei leder dere til Pete, slik min har, det blir opptil dere å avgjøre. Når Pete snakker om samhold, så er det den typen samhold jeg har ventet og håpet på å høre om, sa Costner til de over tusen frammøtte i byen Indianola, som har rundt 16.000 innbyggere.

Byen ligger sør for Des Moines i Iowa, delstaten som var innspillingssted for 1989-baseballfilmen hans, «Field of Dreams», noe demokraten Buttigieg gjorde et poeng av.

Presidentkandidaten takket Costner for å ha gjort «Iowa så himmelsk som den kan bli på en desemberdag», med referanse til et sitat fra filmen «Er dette Himmelen? Nei, det er Iowa.»

Kjendisstøtte er velkjent fenomen i amerikansk valgkamp, enskjønt Donald Trump har ikke fått like mange klapp på ryggen fra kjente fjes som sine demokratiske motstandere. Han har dessuten fått en etter hvert ganske lang liste med artister som han ikke får lov til å spille musikken til på arrangementene sine.