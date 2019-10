SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria

Den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) har fått tilsendt soldater fra det syriske regimet i Damaskus for å få hjelp til å beskytte grensen mot tyrkiske angrep etter at USA trakk sine soldater ut fra kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria.

Men i et intervju med den kurdiske fjernsynsstasjonen Ronahi onsdag kveld, sier SDFs øverstkommanderende Mazloum Kobani at det ikke finnes noen formell avtale med Damaskus. Derimot dreier det seg om en felles «forståelse basert på behovet for å beskytte grensen», uttaler han.

– Dette er utelukkende et militært skritt, understreker han i intervjuet.

SDF har vært USAs allierte i krigen mot IS i Syria i fem år. Den syriskkurdiske YPG-militsen er blant gruppene som utgjør SDF. Tyrkias offensiv er rettet mot YPG, en gruppe som landet mener er knyttet til den forbudte PKK-geriljaen i Tyrkia. Tyrkiske myndigheter har uttalt at hensikten er å drive YPG-militsen ut av det som skal bli en buffersone langs grensen.

– Den tyrkiske offensiven har som mål å fordrive vårt folk fra de kurdiske regionene og bosette andre der, hevder SDFs øverste leder i intervjuet.

Kobani mener USA har brutt sine løfter. Hvis ikke USA stanser den tyrkiske offensiven, vil amerikanerne ha «forrådt sine allierte som kjempet i krigen mot IS», uttaler SDF-lederen.

Han kunngjorde onsdag kveld at SDF fryser sin kamp mot IS.