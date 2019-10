Demonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester

Demonstrantene protesterer mot at Hongkongs leder Carrie Lam har grepet ytterligere inn i det de mener er folkets demokratiske friheter, etter at Lam og hennes byregjering innførte forbud mot ansiktstildekking i demonstrasjoner.

Søndag pågrep politiet demonstranter i minst fire distrikter etter at demonstrantene ignorerte politiets advarsler om å fjerne seg. Tåregass ble brukt i minst to distrikter, som i Mong Kok-distriktet hvor demonstranter reiste gitter med lange bambusstenger over veien for å sperre trafikken.

Andre steder sperret demonstranter veiene med store metalltanker, og hundrevis av demonstranter samlet seg på kjøpesentre for å demonstrere og synge protestsangen «Glory to Hongkong».

Søndagens mest spektakulære protest fant sted på Lion Rock, som har utsikt over skyskraperne i Kowloon-distriktet, hvor flere titalls demonstranter hadde båret en statue av protestbevegelsen opp de nesten 500 meterne natten i forveien.

De stadig mer voldsomme protestene startet for fire måneder siden mot en lov som åpnet for å utlevere folk til Fastlands-Kina. Lovforslaget er siden trukket tilbake, men protestene er utvidet til å gjelde krav om demokratiske reformer og motstand mot kinesisk innflytelse.