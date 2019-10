Politiker frykter at Storbritannia vil slippe opp for dopapir etter hard brexit

Landet skal etter planen forlate EU 31. oktober, og så langt ser det mørkt ut for en ny brexitavtale. Sjansen for at det blir en hard EU-sorti øker for hver dag som går.

Det gjør også frykten for hva som vil skje når toll og grensekontroller blir innført over natten, ikke minst for landets tilgang på dopapir, ifølge den walisiske parlamentarikeren Jonathan Edwards, som tirsdag tok saken opp i Parlamentet.

Han ba regjeringen svare på hvor lenge toalettpapirlagrene vil vare hvis det blir en hard brexit.

Han fikk et standardsvar fra Tory-politikeren Simon Hart, som unnlot å nevne problemstillingen. Men han understreket at regjeringen vil prioritere flyten av varer ved grensen for å gjøre situasjonen så friksjonsfri som mulig.

Etter møtet passet Edwards på å gi regjeringen det glatte lag i et intervju med nyhetsbyrået PA.

– Dette er det farseaktige nivået vi har havnet på, den britiske regjeringen kan ikke lenger garantere at vi har de nødvendige leveranser med dopapir hvis vi får en krasj-brexit, sa han.

– Den har allerede sagt at den er villig til å spyle økonomien ned i do, men nå kommer vi ikke til å ha papir til å tørke opp med etterpå, fastslo Edwards.

Samme dag suspenderte regjeringen som ventet Parlamentet fram til mandag 14. oktober, dagen da dronning Elizabeth vil lese trontalen, som skisserer opp regjeringens politiske dagsorden framover.

Stengingen er standard prosedyre i forkant av trontalen.