Johnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel holdt mandagens pressekonferanse alene, foran flagg fra de to landene og ved siden av talerstolen der Johnson skulle ha stått.

– Tiden løper ut. Slutt med pratet og begynn å gjøre noe, sa Bettel, henvendt til den fraværende statsministeren.

Bettel hadde da hatt samtaler med Johnson, som tidligere på dagen deltok på en arbeidslunsj med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Johnson uteble tilsynelatende fra pressekonferansen med Bettel på grunn av en støyende demonstrasjon mot brexit like i nærheten. Der viste en liten gruppe demonstranter fram plakater med slagord som «Stikk av Boris».

Kort tid senere uttalte Johnson seg. Han insisterer på at det er «gode sjanser» for å spikre en skilsmisseavtale med EU, men sier at enhver brexitavtale «krever bevegelse» fra EUs side.